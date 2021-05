Roma-Manchester United, Fonseca: “Ecco la verità sul mio addio. Mourinho..”

Parola a Paulo Fonseca.

L’attuale tecnico della Roma – nonostante sia già arrivata la notizia che non sarà lui l’allenatore giallorosso per la prossima stagione – è intervenuto in mixed zone alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Di seguito, le sue dichiarazioni.

MOURINHO – “Per me la professionalità è sacra, posso dire che sto bene qui come quando sono arrivato il primo giorno. Motivato e con voglia di fare il massimo per la Roma fino a quando sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, penso che farà un gran lavoro qui. Momento più difficile della mia carriera? No, vivo questo momento con la solita normalità, sarò professionale fino al mio ultimo giorno qui”.

RIMONTA – “Dobbiamo essere sinceri e sappiamo che non sarà facile rimontare 4 gol allo United. Detto questo daremo tutto. Non ci sono cose impossibili e credo in tutto”.

ADDIO – “Scelta consensuale? Parlando onestamente ho pensato che fosse ora di seguire percorsi diversi con la Roma”.

DUE PUNTE – “Vediamo domani”.

UNITED – “Loro sono più freschi perché non hanno giocato contro il Liverpool, giocare contro di loro non è mai facile. Noi vogliamo vincere e lottare fino alla fine”.