Roma, l’assist di Totti a Zaniolo: il messaggio del Pupone al talento giallorosso dopo il brutto infortunio

Il girone di andata della Serie A ha chiuso i battenti con la sfida più attesa del weekend, il big match dell’Olimpico Roma-Juventus, conclusosi con la vittoria della squadra di Maurizio Sarri per 2-1.

Il successo ottenuto dalla compagnie bianconera ha consentito a CR7 e compagni di laurearsi campioni d’inverno a scapito dell‘Inter che a San Siro non è riuscita ad andare oltre il pareggio (1-1) contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Il match oltre ad aver offerto tanto spettacolo, con la Juventus già in vantaggio di due segnature dopo dieci minuti e la Roma capace di accorciare le distanze nella seconda frazione con un rigore di Diego Perotti, ha anche dato spiacevoli esiti in ottica infortuni. Brutta tegola in casa Roma : Nicolò Zaniolo ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giovane talento nato in toscana si è accasciato a terra al termine di un travolgente coast to coast infrantosi sull’intervento falloso commesso dal centrocampista bianconero Adrien Rabiot. Zaniolo, operato questo pomeriggio dal Professor Mariani a Villa Stuart, ha ricevuto numerosi messaggi dai protagonisti del mondo del calcio, su tutti quello dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti che tramite il suo profilo Instagram ha espresso tutta la sua vicinanza al giovane calciatore: “Forza Nicolò, tornerai più forte di prima“. Scrive così la leggenda capitolina che, come Zaniolo, si era trovato nell’ormai lontano 2006 ad affrontare un grave infortunio prima di una manifestazione importante da disputare con la nazionale azzurra. Nel caso di Totti si trattava del Mondiale , poi trionfalmente dominato e conquistato dalla Nazionale guidata da Marcello Lippi, per quanto riguarda Zaniolo l’infortunio patito contro la Juventus mette a rischio la sua partecipazione al prossimo campionato Europeo che avrà inizio proprio a Roma il 12 Giugno con il match tra Italia e Turchia . Inizia dunque una lunga corsa contro il tempo per il gioiellino classe 99′, un percorso di riabilitazione che costringerà Zaniolo a rinunciare alla restante parte di stagione con il compagine di Paulo Fonseca. La speranza del giovane trequartista giallorosso è quella di bruciare le tappe e riuscire a tornare a disposizione del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini giusto in tempo per prendere parte all’edizione itinerante di Euro 2020