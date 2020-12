Roma, Kumbulla: “Fin da piccolo mi ispiro a Chiellini. Migliore partita? C’è n’è una in particolare”

Marash Kumbulla si è sottoposto ad alcune domande dei suoi followers.

I social – oggi più che mai – sono strumenti molto utili per comunicare e far trasparire emozioni e sensazioni di ogni tipo. Un pensiero che di certo avrà coinvolto anche il difensore centrale della Roma, coinvolto dai suoi stessi seguaci in un botta e risposta a domande poste proprio dagli utenti sul profilo instagram del giocatore albanese. Tra i tanti quesiti, quello che maggiormente ha attirato l’attenzione di Kumbulla riguardava nello specifico il suo idolo nel mondo del calcio. Ecco la risposta social del classe 2000: “Fin da piccolo mi ispiro a Giorgio Chiellini”. Parole chiare quelle dell’ex giocatore dell’Hellas Verona, che proprio alla sua esperienza con la maglia scaligera ha legato uno dei ricordi più importanti a livello personale. Altra domanda posta lui riguardava, infatti, la partita più significativa che avesse mai giocato. Kumbulla ha risposto così: “La mia partita preferita? Certamente quella tra Hellas Verona e Juventus, nella quale ho avuto l’occasione di fronteggiare Cristiano Ronaldo. Di certo il più bel giorno della mia vita”.

