Roma-Juventus, tegola Zaniolo: fuori in barella tra le lacrime. Le immagini

Brutte notizie per la Roma di Paulo Fonseca.

Serata da dimenticare per i giallorossi che, dopo il doppio parziale della Juventus, si sono ritrovati a fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Durante l’incontro, la stella capitolina, ha rimediato un infortunio che sta tenendo col fiato sospeso tutto l’ambiente giallorosso. Il fantasista, caduto a terra a seguito di un contrasto con Rabiot avvenuto al 32′ del primo tempo, sembrerebbe avere rimediato un problema – piuttosto serio – al ginocchio sinistro. Rimasto dolorante sul terreno di gioco per qualche minuto e prontamente soccorso da staff medico e compagni, Zaniolo, come testimoniano le foto, ha lasciato il campo in barella tra le lacrime.