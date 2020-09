Roma-Juventus, Fonseca: “Ecco chi scenderà in campo domani, ho le idee chiare. Dzeko? Vi dico la mia”

“Non vogliamo modificare la nostra identità, abbiamo una strategia”.

Parola di Paulo Fonseca. Così l’allenatore della Roma ha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico giallorosso: dall’analisi del match dell’Olimpico fino al capitolo Dzeko.

LA GARA – “Se non succede nulla la squadra sarà: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhaitaryan, Pedro e Dzeko. Non vogliamo modificare la nostra identità. Dobbiamo pressare molto e alto, ma con equilibrio. Quando avremo di possibilità di fare pressing lo faremo. Altrimenti dobbiamo essere compatti”. ​

DZEKO – “Ho parlato con lui diverse volte, lui è molto motivato, si è allenato bene e domani giocherà, e non si è rifiutato di entrare a Verona”.

MKHITARYAN – “Mi è piaciuto, sì, ma quando hai un attaccante come Edin non ha senso usare Mkhitaryan in attacco. Può succedere se avremo bisogno, ma il nostro attaccante è Dzeko”.

PIRLO E LA JUVENTUS – “Andrea è un allenatore che ha sicuramente un grande futuro. Ho visto la loro partita: sono più dinamici, con movimenti diversi. Mi è piaciuta la dinamica della Juve, fa un pressing molto forte”.