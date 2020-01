Roma-Juventus, Alex Sandro: “Gara importante, vogliamo il primo posto. Giallorossi? Faremo una grande prova”

E’ tutto pronto per Roma-Juventus.

Si affronteranno questa sera all'”Olimpico”, giallorossi e bianconeri: match che chiuderà la domenica della 19^ giornata di del campionato di Serie A. Occasione ghiotta per i bianconeri che, con un successo, si laurebbero Campioni D’inverno conquistando la vetta della classifica dopo il pareggio maturato in casa dall’Inter contro l’Atalanta. Stesso obiettivo per la Roma, a caccia di una vittoria che gli consentirebbe di aumentare nuovamente le distanze dagli orobici: volati a quota 35 punti in classifica dopo il pareggio ottenuto ieri sera a “San Siro”. Ad analizzare l’impegno di questa sera è il difensore bianconero, Alex Sandro, intervenuto ai microfoni di “90° minuti”, a pochi istanti dal fischio d’inizio.

“Importante diventare Campioni D’inverno? A noi interessa, ovviamente, essere campioni d’inverno ma di più esserlo d’Italia a fine stagione. E’ una gara importante perché c’è la possibilità di salire al primo posto. Siamo qui per vincere. Contro la Roma è una sfida sempre speciale e difficile, ma siamo preparati. In settimana ci siamo allenati bene e faremo una grande partita”.