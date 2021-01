Roma-Inter, l’attesa di Totti e De Rossi a colpi di…padel! La coppia Pupone-Candela e una vittoria a sorpresa…

Cresce l’attesa per la sfida tra Roma e Inter.

Una sfida così importante tra la compagine giallorossa e quella nerazzurra non si vedeva davvero da diverso tempo. Un inizio di stagione a dir poco altisonante e che ha portato le due squadre a contendersi il secondo posto della classifica e il ruolo di inseguitrice del Milan capolista. Nonostante il peso specifico non indifferente di questo match, due leggende capitoline come Francesco Totti e Daniele De Rossi hanno deciso di trascorrere in maniera assolutamente particolare il pre della sfida. Nessuna rimpatriata con i vecchi compagni, bensì un incontro di padel organizzato nella giornata di ieri proprio dal Pupone e da Capitan Futuro. A sfidarsi, infatti, sono state proprio le coppie formate da Totti e Vincent Candela da un lato, De Rossi e Alessandro Tinti – campione indoor 2019 – dall’altro. Un incontro che ha visto trionfare la coppia capitanata dall’ex numero 10 romanista, protagonista di giocate sorprendenti che hanno reso il match molto combattuto e gradevole ai circa cinquanta spettatori presenti sul perimetro del campo sportivo. Un’attesa curiosa, ma che di certo non rende meno importante lo scontro diretto tra giallorossi e nerazzurri in programma allo Stadio Olimpico per le ore 12:30.

