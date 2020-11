Roma-Cluj, Fonseca: “La squadra sta bene, oggi mi è piaciuto tutto. Vi dico la mia su Pedro e Borja Mayoral”

La Roma fa pokerissimo contro il Cluj.

La compagine giallorossa guidata dal tecnico Paulo Fonseca ha vinto contro il Cluj di Petrascu con il risultato finale di 5-0. Al termine dell’incontro valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match europeo: “È sempre importante non prendere gol. Sembra sia stata una partita facile, ma il Cluj ha buoni risultati in Europa. Siamo entrati in campo con la testa giusta e seriamente. Mi è piaciuto quasi tutto della gara“.

“Borja Mayoral? È stato importante per questa gara. Ho scelto il sistema non per Borja ma perché pensavo fosse corretto per questa gara. Borja è giovane, gli va dato tempo e sono contento della doppietta: gli serve per la fiducia. La squadra sta bene ed è sicura, abbiamo cambiato giocatori ma non cambiamo l’intenzione di essere sempre sicuri e attenti. Oggi mi è piaciuto tutto. Pedro? Mi aspettavo il suo impatto. È un grande professionista, un giocatore diverso e sta aiutando la squadra. Pedro ha portato intensità. La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo, abbiamo due o tre giocatori che lavorano sempre con noi. Milanese ha meritato di entrare“.

