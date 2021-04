Roma-Ajax, Fonseca: “Rappresentare l’Italia è motivo d’orgoglio. Siamo concentrati, è decisivo un aspetto”

Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca.

Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma ed Ajax, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lancieri, in programma domani allo “Stadio Olimpico, alle ore 21.00.

RISPETTO AL MATCH DELL’ANDATA – “Penso che sarà importante non pensare all’andata. Non possiamo sbagliare, calare la concentrazione difensiva. Serve la partita perfetta difensivamente”.

L’UNICA ITALIANA IN EUROPA – “È una grande responsabilità, che però vogliamo. È un motivo d’orgoglio, rappresentiamo tutta l’Italia in questo momento. Questa partita è importantissima anche per l’orgoglio nazionale”.

SULLA SQUADRA – “I giocatori si sono allenati bene, molto motivati e concentrati. La partita può decidersi nei dettagli, l’abbiamo preparata bene. Avremo una squadra fortissima contro ma ci siamo preparati”.