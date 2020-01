Roma, ag. Florenzi: “Valencia la scelta migliore per tutti. Ritorno futuro in giallorosso? Alessandro deve pensare solo a giocare, poi si vedrà”

La parola ad Alessandro Lucci.

L’agente di Alessandro Florenzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito al trasferimento in corso del proprio assistito che, dopo una prima parte di stagione complicata, lascerà la Roma per approdare in quel di Valencia: il terzino classe ’91 partirà domani per la penisola iberica per svolgere le consuete visite mediche e successivamente firmare un contratto di sei mesi. Di seguito le dichiarazioni di Lucci: “Alessandro è tranquillo e sereno, la cosa più importante è questa. Le parole non hanno tanto significato, pensiamo al presente e questa è stata la scelta migliore per tutti. La trattativa parte da lontano, il Valencia lo segue da tanto“.

Una chiosa finale sulle motivazioni del prestito: “Adesso deve pensare a giocare e basta, poi parleremo della nuova formula. Addio o arrivederci? È sempre un arrivederci nella vita“.

