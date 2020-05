Ripresa, Deschamps: “Giusto fermare la Ligue 1. Ecco cosa penso degli altri campionati”

Parla Didier Deschamps.

Il ct della Nazionale francese, concessosi per un’intervista a Le Parisien, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla ripresa, assecondando la scelta, presa dal governo francese, di annullare la Ligue 1, esprimendosi inoltre sulla volontà degli altri campionati, seguendo le orme della Bundesliga, di ripartire: “Spagna e Inghilterra, due delle più importanti Federazioni, stanno pianificando di riprendere la Liga e la Premier League, ma hanno deciso di non riprendere i campionati femminili, che generano entrate molto inferiori. Ligue 1? La decisione del governo mi è sembrata coerente e saggia. Bisogna accettarla. Non voglio fare l’insegnante, per questo non mi sono mai espresso. Non è il mio ruolo, non ho mai voluto presenziare alle discussioni infinite che ci sono state. Solo una persona può decidere ed è il presidente della Federazione. Il nostro presidente sa prendere le decisioni migliori al momento giusto e lo ha fatto, fortunatamente per il calcio francese“.

Chiosa finale sulla scelta di Kanté di non tornare ad allenarsi con il Chelsea a causa dell’emergenza Corornavirus: “Non solo lo capisco, ma trovo esemplare il suo caso. È gentile, ha sempre un sorriso per tutti. Ha espresso i suoi sentimenti e io lo rispetto per questo. È bello che il suo club lo abbia ascoltato e abbia esaudito il suo desiderio. Il calcio è il loro lavoro e la loro passione, ma i giocatori non possono vivere la situazione attuale in modo spensierato. Non possono non essere preoccupati”.