Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Vogliamo tornare in Champions League. Se siamo da scudetto? Rispondo così”. E su Insigne…

Politano regala i tre punti al Napoli.

Il match contro la Real Sociedad, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è terminato 1-0 in favore dei partenopei. L’allenatore del club campano Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare, nel consueto post partita, proprio il match vinto valido per la competizione europea.

“Domani valutiamo la condizione di Insigne, ha detto che è riuscito a fermarsi in tempo, valuteremo domani. Napoli da scudetto? Sinceramente no, forse sì forse no. Ho la sensazione di avere una squadra che lavora con serietà ed è forte, mi danno tanta sicurezza. Però per la qualità che abbiamo mi piacerebbe venire in questi stadi e giocarmela in maniera diversa, per diventare una squadra forte anche se ne cambi 5-6 la mentalità deve rimanere, mentre oggi abbiamo fatto una grande gara a livello tattico ma la potevamo sviluppare in maniera migliore. Siamo forti, non so se possiamo lottare per lo Scudetto. Vogliamo tornare in Champions League”.

