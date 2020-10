Real Sociedad-Napoli, Gattuso: “Siamo fortunati a giocare senza pubblico, vi spiego perché”

Gennaro Gattuso si prepara alla sfida di Europa League.

In vista della seconda giornata della fase ai gironi della competizione europea, il Napoli è proiettato alla sfida contro gli spagnoli della Real Sociedad. I partenopei devono riscattarsi dall’1-0 della prima giornata subito dall’AZ Alkmaar allo stadio “San Paolo”. Alla vigilia dell’incontro in programma alle ore 21.00, proprio il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro di Europa Leauge.

“Ci sono tanti punti a disposizione ancora in questa Europa League, ma sarà una partita importante quella di domani. Della Real Sociedad mi preoccupa il loro saper tenere il campo e il tasso di qualità altissimo. Sono primi perché lo meritano. Dobbiamo affrontarli con le loro stesse armi: personalità, voglia di giocare senza paura e saper soffrire quando ci sarà da soffrire. Bisognerà fare tutto con convinzione. Non hanno solo David Silva, ma sono una squadra forte. Hanno senso di appartenenza, Alguacil ha fatto tutta la trafila per arrivare qui. Siamo stati fortunati a giocarla senza pubblico, perché qui è una bolgia. C’è un po’ di pressione perché abbiamo sbagliato la prima ma bisogna trovare le giuste motivazioni. La formazione è già fatta con il mio staff. Ma con i cinque cambi ormai non esistono più titolari e riserve, per noi può essere un valore aggiunto. C’è chi parte dall’inizio e chi ti può far vincere nel finale“.

