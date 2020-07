Real Madrid, Zidane su Jovic: “E’ forte, conto su di lui. Vedremo cosa gli riserverà il futuro”

Il Real Madrid si prepara per la sfida contro l’Alaves.

Alla vigilia del match di Liga Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, è intervenuto in merito al giovane Luka Jovic, al momento assente dopo essere stato a contatto con un amico risultato positivo al Covid-19. Il leggendario ex centrocampista si è espresso sul futuro del talento serbo: “Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi, anche se spero che torni presto. Non è felice per questa situazione e per le lesioni che ha avuto. Per me è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io però conto su di lui, anche per il prossimo anno. So bene che ci sono molte voci a riguardo, vedremo come andrà la cosa. Ripeto, per me è un ottimo calciatore“.