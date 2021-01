Real Madrid, Zidane positivo al Covid-19: il comunicato del club

Zinedine Zidane è positivo al Coronavirus.

Dopo il falso allarme di qualche settimana fa in cui il tecnico era venuto a contatto con un contagiato, Zinedine Zidane, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in regime di isolamento così come da protocollo. A comunicarlo è stato lo stesso club Blancos, attraverso una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali.

“Il Real Madrid comunica che il tecnico Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19″.

Sarà David Bettoni, il secondo allenatore del Real, a occuparsi della guida tecnica della prima squadra dei blancos fino al ritorno di Zidane.