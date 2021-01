Real Madrid, anche Nacho positivo al Coronavirus: la nota delle Merengues

Nacho Fernández positivo al Coronavirus.

Dopo il tecnico Zinedine Zidane, il Real Madrid, con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il contagio al Covid-19 del difensore spagnolo 31enne. Il giocatore, che è già stato posto in isolamento come da protocollo, sabato 30 gennaio non sarà presente in occasione del match di Liga contro il Levante.

Di seguito, il comunicato delle Merengues.

“Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Nacho Fernández è risultato positivo al test per il Covid-19“.