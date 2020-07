PSG, Thiago Silva: “Chiunque arrivi ai quarti di finale merita. Sarà una partita aperta”

Parla Thiago Silva.

Il centrale di difesa del Psg, intervenuto ai microfoni ufficiali del club parigino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al sorteggio dei quarti di finale di Champions League, con i campioni di Francia che andranno faccia faccia contro l’Atalanta: “Siamo in Champions, e chiunque arrivi ai quarti è perché l’ha meritato. L’Atalanta è una squadra che crea molti problemi ai suoi avversari, hanno tre attaccanti molto veloci, difficili da affrontare. Sarà una partita aperta: loro giocano molto bene col pallone, così come noi. Se riusciremo a fare una buona preparazione, potremo anche raggiungere un livello molto alto vista la qualità dei nostri giocatori. Dovremo quindi lavorare bene e prepararci, iniziando dalle due finali di coppa nazionale che sono molto importanti. Tutto il gruppo ne è consapevole“.

