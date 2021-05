PSG, Moise Kean cuore d’oro: dona cibo a senzatetto e migranti tra le strade di Parigi

Domenica speciale per Moise Kean.

Grande gesto dell’attaccante classe ‘oo, Moise Kean, a poche ore dalla sfida dell’Etihad Stadium contro il Manchester City – valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. L’attaccante italiano in prestito dall’Everton, infatti, si è recato nel quartiere Porte de la Chapelle per portare da mangiare a senzatetto, tossicodipendenti e migranti che abitano la zona.