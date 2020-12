PSG, Juanfran e il rapporto con Neymar: “Tanti i litigi tra noi, difficile giocare contro di lui. Quando ti punta…”

Juanfran in merito al suo travagliato confronto con Neymar.

Il laterale destro ex Atletico Madrid – oggi al San Paolo – ha spiegato quanto sia stato complicato affrontare il fuoriclasse brasiliano ai tempi della Liga. Ecco le parole di Juanfran in merito alle sfide nelle quali ha incontrato più difficoltà contro il giocatore attualmente in forza al PSG: “E’ difficile affrontarlo perché ha uno stile di gioco che provoca chi lo segna. Tutto resta in campo, ovvio, non ho problemi sotto questo punto di vista. Quello che ricordo con particolare fastidio, tuttavia, sono le sue risate provocatorie. È difficile incontrarlo in campo sotto questo aspetto. Quando ci affrontavamo in campo lui era in una forma smagliante. Oggi è più maturo, non ha più certi comportamenti nei confronti degli avversari. Ho fatto tanti litigi con lui, ma lui rimane in campo. Auguro il meglio a lui alla squadra brasiliana”.

Juanfran ha poi proseguito la sua intervista menzionando altri calciatori con cui ha avuto diverse difficoltà in campo. Da CR7 fino a Ronaldo il Fenomeno: “Ho sofferto molto con Cristiano Ronaldo quando era al Real Madrid. Era davvero complicato marcarlo, aveva un dribbling ubriacante e uno stile di gioco simile a quello di Neymar. Lui provoca chi difende, è una tecnica molto ingegnosa. Anche Ronadlo Il Fenomeno creava i suoi problemi alla difesa. Ho giocato tante partite e non ho mai incontrato giocatori così forti”.