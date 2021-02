Porto-Juventus, Nedved: “Tante assenze, ma non siano una scusante. Pirlo? Il suo modo di vivere la Champions…”

“Kulusevski importante? Sì, assolutamente. Quest’anno abbiamo ringiovanito molto la rosa. Questi ragazzi stanno imparando, siamo molto contenti di quanto abbiamo raggiunto finora. Adesso siamo nel clou della stagione, le partite pesano molto, quindi cercheremo di essere pronti”.

Così il vicepresidente Pavel Nedved nel corso del pre-partita di Porto-Juventus, che alle 21:00 scenderanno in campo per affrontarsi nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il dirigente, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal fischio d’inizio, si è inoltre espresso sulle tante assenze in casa bianconera.

“Ci sono assenze importanti, ma non può essere una scusante perché abbiamo una rosa di assoluto valore. Chi li sostituisce sarà all’altezza e farà una grandissima partita. Pirlo la sta vivendo alla sua maniera, con grande tranquillità: non vede l’ora di presentarsi su questo palcoscenico”.