Porto-Juventus, Chiesa: “Approccio sbagliato, ma il gol ci dà forza. Ritorno? Saremo un’altra squadra”

“L’approccio ha messo la partita in salita: abbiamo preso gol dopo pochissimi secondi, e in Champions quando non sei concentrato al massimo ti puniscono. Il gol ci darà forza per il ritorno, ora dobbiamo giocare in casa e sarà sicuramente un’altra partita”.

Così Federico Chiesa a margine dell’amaro ko rimediato questa sera contro il Porto, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’esterno, autore dell’unica rete bianconera, si è soffermato sull’atteggiamento della squadra durante l’intervista post-gara rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”.

“Come si sbaglia un approccio in Champions? Non ho giocato molte di queste partite, quindi non saprei rispondere bene ma penso sia la tensione, la voglia di fare che non c’è stata dall’inizio. Non ci sono altre parole per spiegare questa serata, ma fortunatamente abbiamo segnato e questo ci dà carica per il ritorno, dove ci sarà sicuramente un’altra Juve”.