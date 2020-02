Polemica Juventus-Fiorentina, Sconcerti: “Nedved arrogante, perché paga solo Commisso. Su Nicchi vi dico che…”

“Nedved è arrogante, e non capisco perché stia pagando solo Commisso”.

Lo ha detto Mario Sconcerti. Con queste parole il noto giornalista sportivo è tornato sulla rovente polemica tra Juventus e Fiorentina dopo la partita di domenica che ha visto i bianconeri imporsi per 3-0 con due calci di rigore assegnati ai Campioni d’Italia dall’arbitro Pasqua, che hanno fatto discutere i giocatori e la dirigenza viola: lo sfogo di Commisso, la replica di Nedved e le dichiarazioni di Nicchi hanno alimentato le tensioni del weekend, ma Sconcerti non ha dubbi, il colpevole è solo uno.

“Nicchi ha fatto una cosa molto grave: se ci fosse una classe giornalistica attenta, l’avrebbe spinto alle dimissioni o qualcosa di simile. Un presidente di società come Commisso può certamente usare toni migliori, questo è sicuro; ma il capo degli arbitri non può dire che gli arbitri sono disgustati. Perché se ti prendi il diritto al disgusto non ti risconosco più come mio giudice, non risconosco la tua imparzialità. Ma questo non vale solo per la Fiorentina. Ti chiedo e mi chiedo: ma se gli arbitri avessero davvero il disgusto, chi l’assicura l’imparzialità del campionato? Nicchi ha reagito d’istinto esattamente come Commisso, che però ora paga perché è stato multato. Mentre la colpa di Nicchi è enormemente più grave. Così si accetta che gli arbitri siano disgustati. Ma disgustati di che? Non se lo possono permettere. Guarda, è come se mi facessi giudicare da un giudice che ce l’ha con me”.

COMMISSO – “E’ un presidente giovane, in carica da qualche mese. La Fiorentina ha il dovere di accettare i rigori contro e il diritto di commentarli, non è questo il punto. Sono sicuro che se una cosa così dovesse capitare tra un anno, Commisso reagirebbe in una maniera diversa, con modalità più soft”.

NEDVED – “Qui entra in un altro campo, la sua è una reazione da classico personaggio importante che è convinto di essere importante per tutti. Nedved per caso si preoccupa di cosa siano stufi gli altri? No, certamente. E perché noi ci dobbiamo preoccupare di cosa è stufa la Juventus? Reputo quello di Nedved un segno di arroganza”, ha concluso Sconcerti.