Playoff Serie C: Catania beffato nel finale, crolla la Torres. L’analisi dei match

Ieri si sono giocati gli incontri d’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Diverse squadre hanno conquistato risultati importanti, ma il ritorno di mercoledì 14 maggio deciderà le qualificate ai quarti di finale

Mediagol ⚽️ 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 08:33)

Nella giornata di ieri si sono tenute le gare di andata degli ottavi di finale dei Playoff di Serie C 2024/2025.

ATALANTA U23 - TORRES 7-1: — L’Atalanta U23 stravince contro la Torres partendo come sfavorita. Davanti ai propri tifosi ne fa ben 7 di gol alla squadra ospite ed ipoteca quasi sicuramente il passaggio del turno. Per i padroni di casa in gol il solito Vlahovic e tripletta per Vavassori e Cassa, per la Torres inutile la rete di Zamparo all’81’ minuto.

CATANIA - PESCARA 0-1 — Il Catania è uscito sconfitto per 0-1 dal match d’andata contro il Pescara allenato dall’ex rosanero Baldini. Al “Massimino”, davanti a 20.000 tifosi, è stato Merola a gelare i rossazzurri con un pallonetto all’86’ minuto. Ora la squadra etnea dovrà vincere con almeno due reti di scarto nel ritorno all’Adriatico, visto che, in caso di parità complessiva, passerebbe il Pescara per il miglior piazzamento in campionato.

CROTONE - FERALPISALÒ 3-1 — Il Crotone mette un piede ai quarti con un 3-1 convincente sull’Ezio Scida contro la Feralpisalò. I lombardi, terzi in campionato e testa di serie, dovranno ora ribaltare il punteggio al ritorno vincendo con almeno due gol di scarto. Dopo l’1-1 firmato Vinicius e Crespi, la squadra di Longo ha dominato la seconda metà di gara, chiudendo il match con due colpi di testa vincenti di Tumminello e Murano.

GIANA ERMINIO - MONOPOLI 3-1 — Colpaccio della Giana Erminio, che ribalta l’iniziale svantaggio e batte 3-1 il Monopoli nell’andata degli ottavi playoff. Dopo il gol su punizione di Bruschi al 4’ minuto, gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Miceli. I lombardi ne approfittano e colpiscono tre volte di testa con Stuckler, Nichetti e Lamesta, ipotecando il passaggio del turno.

VIS PESARO - RIMINI 1-1 — Il Rimini ha pareggiato 1-1 contro la Vis Pesaro nell’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C. Gli ospiti hanno risposto al vantaggio iniziale dei padroni di casa, firmato da Paganini, con un gol di Lombardi all’ultimo minuto. Questo pareggio favorisce il Rimini per il ritorno, poiché, in caso di parità complessiva, passerebbe grazie al miglior piazzamento in campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C.

Mercoledì 14 Maggio alle ore 20:00 si giocherà il ritorno degli ottavi dei Playoff di Serie C per decidere chi passerà il turno ed andrà ai quarti di finale.