Si conclude a reti bianche il primo atto dei play-out. Al San Nicola il Sudtirol gestisce il doppio vantaggio, strappa uno 0-0 intelligente e rimanda i discorsi al prossimo venerdì, in casa. Al Druso basterà non perdere per mantenere la Serie B. Il Bari esce tra i fischi del pubblico casalingo.

Cronaca

Rispetto a quanto visto nel finale di stagione, il Bari in avvio è molto contratto. Il Sudtirol sembra più centrato nella gara, e prova a mettere in difficoltà i pugliesi aumentando la pressione e la linea difensiva. Il Bari si aggrappa alle ripartenze, guidate dai soliti Mancini e Rao. Sono proprio loro due a confezionare l'occasione più nitida del primo tempo: Rao sgasa sulla fascia, svernicia El Kaouakibi e taglia dentro l'area, ma una volta arrivato dinanzi ad Adamonis non riesce a calciare bene. Il Sudtirol gioca sullo squilibrio delle linee, e si va da una parte all'altra del campo. Si gioca a un buon ritmo nonostante le poche occasioni. Entro l'intervallo ne arrivano due, una per parte: Casiraghi spaventa il San Nicola su punzione, mentre Pagano - forse al primo pallone della gara - al minuto 41 colpisce l'esterno della rete. Nel secondo tempo prevale il rigore tattico del Sudtirol, e si comincia a evidenziare l'attitudine degli altoatesini nel gestire la gara dal punto di vista agonistico, e tattico. Ancora una volta la squadra di Castori sfiora il vantaggio su punizione, con il solito Casiraghi, ma questa volta è necessario un grande intervento di Cerofolini. Il San Nicola rumoreggia, ma il Bari non sembra capace di reagire. Longo ci prova con forze fresche dalla panchina, ma la paura serpeggia. Nel finale Davi colpisce la traversa in maniera casuale: sbaglia un cross e la traiettoria colora il legno, e nella ribattuta è necessario un intervento salvifico di Piscopo per negare il vantaggio agli ospiti. L'occasione al Bari capita per caso, tra le proteste delle due squadre per un contatto su Braunoder. Cuni si ritrova la palla tra i piedi e calcia subito, Adamonis è sul pezzo e para. Finisce 0-0.

Lucidità

Un Sudtirol molto equilibrato, lucido e intelligente quello visto al San Nicola. La squadra di Castori ha saputo giostrare la gara in base ai propri ritmi, e ha sfiorato in più occasioni la rete che avrebbe indirizzato - ancora di più - l'andazzo di questi play-out. Agli altoatesini basterà non perdere tra una settimana per rimanere in Serie B, e a giudicare i fischi e le reazioni a caldo del San Nicola, di fronte ci sarà un Bari assatanato, all'ultima spiaggia per scongiurare una retrocessione che sarebbe catastrofica.