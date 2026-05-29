Monza-Catanzaro questa sera vale un titolo, anzi, un pass. Direzione: Serie A. Dall'U-Power di Monza, questa sera la Serie B conoscerà il nome dell'ultima neopromossa, pronta ad affiancarsi a Venezia e Frosinone, e dell'altra squadra destinata a un altro anno in cadetteria. Occasione unica per la squadra di Bianco: con due risultati su tre, i brianzoli vanno in A. Il Catanzaro costretto a rimontare per compiere l'ennesimo miracolo.

La preview

Il 2-0 perentorio del Ceravolo ha messo il Monza in una situazione di estrema comodità. Si gioca in casa, lo stadio sarà sold out e basterà non perdere con tre gol di scarto per andare in massima serie. L'unica sconfitta casalinga dei brianzoli è datata 27 settembre, contro il Padova, e visto l'imprinting scelto da Bianco per i play-off, difficilmente il Monza permetterà uno scenario simile sotto gli occhi del proprio pubblico. Tra l'altro, il 29 maggio, dalle parti di Monza è un forte richiamo alla storia: quattro anni fa, a Pisa, il Monza vinse la finale di ritorno dei play-off e conquistò la prima promozione in Serie A della sua storia. 1500 giorni dopo, i biancorossi sono vicini a ritornare in A.

Aquilani è stato particolarmente diretto nella sua conferenza: i giallorossi non hanno nulla da perdere. Il viaggio verso la finale è stato intenso, ricco di picchi importanti. Nella finale d'andata la prestazione è stata sulla scia delle altre, ma alla lunga è prevalso il cinismo - e la qualità di alcuni singoli - del Monza. Il Catanzaro stasera proverà a giocarsi tutte le sue carte, consapevole della portata dell'impresa da dover compiere e della forza dell'avversario.

Stasera il viaggio verso la A si concluderà. Calcio d'inizio alle ore 20:00.

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