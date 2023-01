Perugia, Castagnini: “Meritavamo 3 punti col Palermo, ero avvelenato come Castori”

"Contro il Palermo meritavamo noi di vincere –dichiara l'ex dirigente rosanero -. Capisco la rabbia di Castori, anche io ero avvelenato a fine partita. Abbiamo fatto un grande primo tempo e prendere un’autorete a inizio ripresa ha creato un po’ d’ansia. Salvezza? Ci giocheremo le nostre chance, sono molto convinto di questo. Mi ricorda per diversi aspetti la situazione di Palermo, Baldini e Castori si somigliano anche caratterialmente e sul modo di lavorare. Questa squadra può ambire a mantenere la categoria anche con l'attuale organico. I calciatori giovani vanno aiutati e aspettati, non abbandonati e criticati subito. A Palermo inizialmente molti criticavano Lucca, io l’ho portato a casa mia, gli ho cucinato la pasta e l’ho aspettato per mesi. Poi ha fatto bene. Struna? Ha avuto uno stiramento di terzo grado e il tempo per questi infortuni solitamente è di due mesi. È in via di guarigione e tra due settimane si riaggrega in squadra, poi si deve riatletizzare Reintegro di Rosi e Angella? Sono a disposizione del mister, farli giocare o meno è una scelta tecnica. Quando sono arrivato erano fuori dal gruppo e spinti da me con l’accordo del presidente e dell’allenatore li abbiamo reinseriti. Sono tornati con un atteggiamento diverso rispetto a quello di cui mi hanno parlato. Si stanno allenando duramente e credo ci sarà spazio anche per loro». Quando sono arrivato Luperini non stava benissimo. Ora sta crescendo e migliorando. Nelle ultime partite ha fatto bene».