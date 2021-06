Parma, ufficiale il ritorno di Buffon. L’annuncio del club: “Superman returns”

Il portiere ex Juventus ha firmato per i gialloblù, dove il 19 novembre 1995, fece il suo esordio in Serie A

Ricomincia dove tutto è iniziato, Gianluigi Buffon.

20 anni dopo il suo addio al club ducale,Gianluigi Buffon, fa il suo ritorno a Parma firmando con il club con cui nel 1995 aveva esordito in Serie A ancora minorenne. Dopo gli indizi social del presidente Kyle Krause arriva anche l'ufficialità da parte del Parma: Gianluigi Buffon torna a vestire quella maglia che venti anni fa lo aveva lanciato nel calcio che conta. Ad annunciarlo è lo stesso club tramite un tweet.