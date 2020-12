Parma-Juventus, Paratici: “Nostra rosa competitiva. Dybala? Agnelli chiaro, abituati a speculazioni”

E’ tutto pronto per Parma-Juventus.

La Juventus fa visita al Parma nella 13ª giornata di Serie A, allo stadio “Tardini”. Impegno importante per i bianconeri, intenti a lasciarsi alle spalle “la pareggite”, per ritrovare i tre punti e scalare così la classifica. Un obiettivo di cui anche il ds Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di “DAZN” nel pre-gara.

“Le nostre prestazioni sono in grande crescita, ogni partita miglioriamo. Abbiamo fatto un’ottima partita con l’Atalanta, c’è rammarico perché abbiamo avuto tante occasioni ma i punti li guardiamo alla fine. Noi non giochiamo solo per i due attaccanti, mandiamo tanti giocatori in zona gol: la lucidità deve essere di tutti. La rosa è molto competitiva, quindi siamo tranquilli e andiamo avanti cercando di migliorare domenica dopo domenica. Dybala? Non ha niente di grave, è un affaticamento, però sta bene. Ha dovuto recuperare dall’infortunio con il Lione, ma adesso ce lo godremo. Il presidente è stato chiarissimo, siamo abituati alle voci di mercato e alle speculazioni”.