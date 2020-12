Parma-Juventus, Buffon bestemmia in campo. L’ira dei tifosi della Roma: “Perchè provvedimenti solo per Cristante?”

Si accende la polemica sui social per la mancata squalifica di Gianluigi Buffon.

Non si calmano le acque in casa Roma, con i tifosi giallorossi infuriati per la mancata squalifica di Gianluigi Buffon dopo le frasi blasfeme pronunciate dall’estremo difensore in occasione della sfida contro il Parma. Ad accendere l’ira dei supporters lo stop inflitto dal Giudice Sportivo a Bryan Cristante, proprio per avere pronunciato una frase blasfema dopo l’autogol commesso nel match contro il Bologna.

Un copione ripetutosi sabato pomeriggio con il portiere bianconero, pizzicato persino dalle telecamere, mentre proferiva la frase blasfema rivolgendosi a Manolo Portanova. Nonostante ciò, Buffon, non ha ricevuto alcuna squalifica da parte del Giudice Sportivo. Una vicenda spinosa che rende ancora più amaro il week-end dei tifosi della Roma.