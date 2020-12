Parma-Juventus, Buffon: “Ancora troppi alti e bassi, ma felice del risultato. Noi favoriti? Rispondo così”

La Juventus espugna il “Tardini”.

Successo esterno dei bianconeri che travolgono il Parma a “Tardini” con un sonoro 0-4, volando così al secondo posto in classifica a -1 punto dal Milan. Un successo analizzato al triplice fischio dall’estremo difensore bianconero, Gianluigi Buffon, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la convincente vittoria sul Parma.

“Oggi era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d’andata. Timore che serva ancora tempo? No, perché abbiamo sempre giocato con grande cuore. Abbiamo recuperato con grande cuore e in un’altra volta ci hanno recuperato al 95′. Il verdetto del campo secondo me non ha sempre rispettato le nostre prestazioni. Noi favoriti? Purtroppo una partita non fa testo. Quando cominci a inanellare un po’ di prestazioni simili e vinci con questa facilità, allora possiamo dire di essere diventati la squadra di Andrea Pirlo. Adesso abbiamo ancora alti e bassi, ma quando abbiamo gli alti siamo belli da vedere”.

Buffon si è poi espresso sul suo ritorno al “Tardini”: “Devo dire che quando vengo a Parma ho sempre dentro un sentimento di nostalgia e di ricordi. Qui ho passato dieci anni indimenticabili, vorrò sempre bene alla gente di Parma. Ho perso il mio vecchio allenatore Ermes Polli che mi ha dato tanto, proprio qui a Parma”.