Parma, il club riabbraccia Pellè: apposta la firma sul contratto, a breve l’ufficialità

Il Parma si prepara a riabbracciare Graziano Pellè.

Dopo 10 anni, Graziano Pellè, torna a vestire la maglia gialloblù. Questa mattina infatti, l’attaccante – come riportato da “Gianlucadimarzio” – ha apposto la firma che lo legherà al Parma fino al 2021, dopo l’arrivo e le visite mediche svolte nella giornata di ieri. Il bomber, dopo le esperienze in forza al Feyenoord, Southampton e Shandong Lunen, è tornato in Serie A così come desiderato. Un colpo importante per D’Aversa che adesso potrà contare anche su Graziano Pellè, per inseguire la tanto agognata salvezza.