Parma, arriva l’ex Palermo Vazquez: il ‘Mudo’ ritrova Maresca, il tweet di Krause

Il fantasista italo-argentino ha chiuso la propria esperienza al Siviglia e si prepara ad abbracciare il Parma

⚽️

Estro, genio calcistico e un sinistro fatato.

Ragazzo affabile, riservato e taciturno, Franco Vazquez è stato certamente tra le più brillanti intuizioni di mercato del Palermo targato Maurizio Zamparini. Tendenzialmente trequartista atipico, capace di conciliare eleganza, fisicità ed un talento cristallino, il classe 1989 è approdato in Sicilia nel gennaio 2012 provenienre dal Belgrano. Quattordici presenze in rosanero prima della parentesi in prestito al Rayo Vallecano in Liga vissuta dal Mudo nella stagione successiva. Il ritorno in Sicilia, l'esclusione dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Palermo nel campionato di Serie B 2013-2014, il reintegro in rosa nella seconda parte di stagione, coinciso con l'avvento di Iachini sulla panchina dopo l'esonero di Gattuso.Sliding doors della carriera per l'eclettico jolly offensivo italo-argentino, capace di formare un tandem complementare e performante con il connazionale Paulo Dybala. Binomio dalla straordinaria tecnica individuale, in grado di coniare giocate spettacolari e decisive in maglia rosanero incantando l'intera Italia calcistica.

La firma sulla miracolosa salvezza targata Ballardini, impresa centrata in extremis con il Palermo edizione 2015-2016. Quindi la favola con la maglia del Siviglia, in lustro all'insegna di magie, assist e prodigi balistici, Vazquez che lascia il segno in Liga con 140 presenze, 18 reti realizzate ed una Europa League conquistata con il club lusitano. Ormai prossimo alla scadenza contrattuale con la società spagnola, l'ex Palermo è in procinto di vivere una nuova e stimolante avventura nel nostro movimento calcistico. Vazquez è arrivato in Italia in questi giorni in compagnia della sua dolce metà, Agostina Moroni,, come si evince dalle foto pubblicate sul proprio account instagram dall'amico e connazionale Maxi Lopez.

Il lungo e serrato corteggiamento dell'ambizioso Parma di Krause, che punta all'immediato ritorno in grande stile in Serie A, è andato in porto con l'italo-argentino che, come rivelato da gianlucadimarzio.com, ha firmato un contratto biennale con opzione per un terzo. Il rapporto di datata stima e profonda amicizia che lega Vazquez al tecnico ducale, Enzo Maresca, nato e consolidato nel corso del comune trascorso professionale condiviso a Palermo, ha certamente avuto un peso specifico significativo nella scelta compiuta dal talentuoso calciatore sudamericano. A confermare l'operazione anche il tweet del presidente ducale, Kyle Krause.