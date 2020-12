Paolo Rossi, Tacconi: “Il suo sorriso era unico, nessuno come lui in area di rigore. La Juventus e quei gol di rapina…”

Nuovo lutto nel mondo del calcio.

Si è spento questa notte all’età di 64 ani l’ex campione del Mondo Paolo Rossi, stroncato da un male incurabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuti in queste ore alla famiglia dell’ex calciatore, protagonista nella storia cavalcata che ha portato l’Italia sul tetto nel mondo nell’82. Tra questi non mancano quelli dell’ex compagno di squadra, Stefano Tacconi. L’ex calciatore, intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb”, ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra scomparso oggi.

“E’ un’icona del calcio. I ricordi sono indelebili, il destino poi a volte ti devia e ti porta altrove. Abbiamo giocato per due stagioni insieme e abbiamo vinto tanti trofei. Non è stata una carriera lunghissima la sua, ma resta nella storia. Mi tornano in mente tanti episodi ma in particolare quel suo sorriso che nessun altro ha avuto. Era sempre felice, a volte facevo delle battute, dicevo delle cavolate, e lui sorrideva. In campo come lo ricordo? In area di rigore era unico, non ricordo un altro attaccante come lui. Era specialista di quei gol di rapina che adesso praticamente non vedo più in giro”.