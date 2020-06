Palermo, tra mercato e conferme: il tridente per la C. Santana e Floriano i punti di partenza

“La lista di nomi è lunga, gli obiettivi da puntare sono tanti, ma la certezza per il Palermo che verrà è una: il tridente è la base di partenza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della strategia del club rosanero per la prossima stagione. Dal punto di vista tattico, nonostante ancora non sia stato rivelato il nome del nuovo allenatore, non ci sarà alcuna rivoluzione. L’intenzione è quella di proseguire con uno schieramento con tre punte, anche in virtù delle caratteristiche di alcuni elementi già presenti in organico.

A dar manforte a questa tesi anche gli obiettivi che i dirigenti del Palermo stanno seguendo in queste prime battute di calciomercato. Il reparto avanzato necessita di diversi rinforzi, visto che difficilmente Ricciardo e Sforzini faranno parte del nuovo progetto tecnico. Nel mirino dei rosanero ci sono diversi esterni d’attaccato, oltre i giovani Silipo e Felici che la società di viale Fante sta provando a trattenere.

La base, il punto di partenza è costituito da Floriano e Santana che faranno parte del gruppo che proverà a conquistare le promozione alla serie cadetta. Mentre Sagramola e Castagnini stanno lavorando sugli innesti: “Si parte con profili già «stagionati», come Piccolo della Cremonese, passando per giocatori relativamente giovani, nonostante le esperienze avute in Serie B, come Marsura del Livorno e Fedato del Gozzano. Poi ci sono gli «under», come Frediani del Parma (quest’anno in prestito alla Sambenedettese)“.