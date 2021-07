Palermo, tra entrate e uscite: situazione Pandolfi, caso Saraniti e non solo

Il Palermo di Giacomo Filippi inizia a prendere forma

"Saraniti sarà a breve un giocatore del Gubbio", si legge sul Gds. Dopo la digressione con la maglia della squadra della sua terra natale, l'attaccante classe 88' lascerà con ogni probabilità la Sicilia. L'obiettivo per coprire il gap che resterà con la partenza di Saraniti, resta Pandolfi. La situazione del bomber della Turris è, però, altamente complicata sotto svariati punti di vista. In primis, le sirene dalla Serie B potrebbero far gola a Pandolfi. In secundis, il Brescia - club con il quale si era legato il centravanti classe 98' nella scorsa stagione agonistica - ha chiesto un risarcimento danni alla Turris e l'udienza è fissata per il 2 agosto. Tardi, dato che il ritiro di San Gregorio Magno dovrebbe terminare proprio per quella data e data l'intenzione di Filippi di aver tutte ( o quasi ) le pedine a disposizione in ritiro.