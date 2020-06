Palermo, toto allenatore: Caserta in pole, superato Boscaglia. E per l’attacco rispunta Lafferty

“Questa settimana torna in campo la Serie B e, di fatto, tornano in campo alcuni degli allenatori più appetiti dal Palermo in vista della prossima stagione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del possibile nuovo tecnico della squadra rosanero. A prescindere da quale sarà la scelta del club di viale del Fante, la certezza sembra essere una: bisognerà attendere la fine dei campionati che ripartiranno nei prossimi giorni. Il Palermo ha già un vasto ventaglio di profili che sta valutando ma pian piano la lista si sta riducendo a pochissimi nomi.

“Fabio Caserta balza in pole position per le difficoltà attuali nel convincere Boscaglia, meno propenso ad accettare un passo indietro di categoria, tanto più ora che tornerà a giocarsi un posto nei play-off con la sua Virtus Entella (club che lo ha contrattualizzato fino al 2021). Non pochi ostacoli, dunque, a dispetto della stima reciproca tra i dirigenti rosanero e il tecnico gelese, motivo per cui resta comunque in lizza“, si legge.

Quello di Caserta, ex centrocampista di Catania e Palermo, è un tecnico che piace alla società di viale del Fante e che adesso è in lotta per la salvezza in B con la Juve Stabia, dopo aver vinto lo scorso anno la C. L’unica difficoltà potrebbe esser rappresentata dalla concorrenza, visto che l’allenatore delle “vespe” è finito nel mirino di diverse squadra di vertice della cadetteria.

A prescindere dal nome del nuovo allenatore, però, il Palermo resta vigile anche sul mercato. Negli ultimi giorni il club rosanero ha aperto diverse trattative con i club che possiedono i cartellini dei calciatori avuti in prestito nel corso del campionato di Serie D, ma guarda con attenzione anche al mercato degli svincolati: “Una lista a cui di recente si è aggiunta una vecchia conoscenza: Kyle Lafferty, liberatosi dal Sunderland. Il nordirlandese aveva provato a tornare a Palermo già quest’estate. Chissà se ci riproverà ancora“, conclude il quotidiano.

