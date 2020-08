Palermo, tante incognite sul futuro degli under: il progetto giovani è al bivio. Situazione e dettagli

“Palermo, il progetto giovani è al bivio”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul calciomercato del Palermo, e soprattutto sul futuro dei giovani, alla luce dei nuovi regolamenti sulle liste, che pongono un limite massimo al numero di calciatori da poter tenere in rosa. L’organico ristretto a ventidue giocatori, dunque, potrebbe imporre un cambio di rotta sul mercato anche in casa rosanero dove alcuni under della passata stagione rischiano di non fare più parte del gruppo di mister Roberto Boscaglia, ancora in attesa di essere ufficializzato e presentato.

“Tra contratti non firmati e giocatori che si allenano altrove, sorgono i primi dubbi sul piano di far rientrare in Sicilia gli under utilizzati con continuità nella scorsa stagione”. Trovato l’accordo con Andrea Silipo e Lorenzo Lucca – entrambi hanno scelto di continuare a sposare con grande euforia la causa rosanero -, adesso resta da sciogliere qualche altro nodo. Ancora da decifrare, infatti, il futuro di Felici, Fallani e Langella: il primo sembra destinato a restare a Lecce alla corte di Fabio Liverani, il secondo si allena a Cecina e infine il terzo potrebbe essere aggregato in prima squadra col Pisa. Da risolvere anche le questioni Peretti e Kraja. “Tutte incognite a cui si aggiungono quelle che fino a pochi giorni fa sembravano essere certezze. Come Doda, per l’appunto, che non ha ancora firmato il contratto”. A meno di clamorose novità, però, il terzino albanese classe 2000 dovrebbe firmare giovedì, così da raggiungere sin da subito la squadra a Petralia Sottana, per iniziare la tanto attesa preparazione in vista della prossima stagione.