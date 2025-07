Palermo, stadio Renzo Barbera: le ultime novità in vista di Euro 2032

Il sindaco ha sottolineato come l'incontro “è servito per definire con la Figc la road map dei passaggi da completare da qui a un anno".

"L'incontro di oggi - ha dichiarato Giovanni Gardini - conferma l'importanza di un percorso condiviso per raggiungere l'obiettivo di tutti: posizionare Palermo come polo di riferimento in Italia per il calcio, attraverso uno stadio all'avanguardia dove i palermitani e gli ospiti da ogni parte del mondo possano sentirsi accolti e dove la passione delle persone possa essere difesa, celebrata, onorata. Euro 2032 è un'opportunità imperdibile per dare da subito concretezza a questi obiettivi. Per questo dal canto nostro, ribadiamo la nostra disponibilità all'impegno di tutte le nostre energie, sicuri che tutta la città remerà nella stessa direzione".