Palermo, squadra decimata dal Coronavirus: oggi nuovo giro di tamponi per i rosanero

Anche il Palermo colpito dall’incubo Coronavirus.

Prima il posticipo del calcio d’inizio dalle 15.00 alle 18.30, poi il comunicato del club rosanero che annuncia il numero dei positivi presenti all’interno del club siciliano e infine il rinvio di Palermo-Turris, quella di mercoledì è stata una giornata davvero surreale per la compagine rosanero, decimata dal Covid-19. La lista degli attuali indisponibili tra i rosanero comprende Doda, Accardi, Somma, Marong, Peretti, Floriano, Santana e Lucca e Marconi. Da aggiungere, inoltre, la certa positività del tecnico dei rosanero Roberto Boscaglia.

Se il Palermo non ha giocato la gara contro la formazione campana su decisione della Lega Pro e dell’Asp che aveva segnalato il possibile cluster all’interno della squadra rosanero, questa volta la situazione è diversa. La dirigenza rosanero, infatti, dopo attente valutazioni, ha chiesto e ottenuto di non giocare la partita di domenica prossima a Catanzaro, giocandosi così il famoso jolly, che non può più essere chiesto per tutto il resto del campionato.

Nella giornata odierna, anche senza l’appuntamento con la scadenza temporale della partita domenica, il Palermo effettuerà un nuovo giro di tamponi: “I giocatori che oggi risulteranno nuovamente negativi come mercoledì avranno il via libera per tornare ad allenarsi, ma almeno fino a domenica dovranno ritornare in isolamento al termine del lavoro. Domenica è previsto un nuovo giro di tamponi e se anche il terzo test dovesse dare lo stesso esito allora tutti i negativi sarebbero liberi di uscire dalla bolla”. Discorso a parte, invece, per dieci rosanero positivi: “I nove giocatori più l’allenatore Boscaglia, quasi tutti asintomatici tranne un caso con lieve stato febbrile già rientrato, sono in isolamento e dovranno rimanerci per dieci giorni. Questo significa che se anche tutti e dieci torneranno a essere negativi ai controlli, salteranno certamente il recupero della seconda giornata di campionato, fissato per il 29 ottobre al ‘Barbera’, contro il Potenza”, scrive l’odierna edizione de ‘La Repubblica’.