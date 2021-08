Palermo, sopralluogo della dirigenza a Cinisi: rosanero a caccia di un campo

"Renzo Barbera" da teatro dei sogni a campo di allenamento: club rosanero alla ricerca di una struttura dove la compagine di Giacomo Filippi potrà preparare al meglio il prossimo campionato di Serie C

Il Pasqualino Stadium non è al momento a disposizione per ospitare il Palermo di Mirri. Inoltre, il terreno di gioco dell'impianto locato in quel di Carini è in sintetico: fattore da non sottovalutare nella scelta della struttura a cui affidarsi per preparare quotidianamente il prossimo campionato di Serie C. "Ieri mattina i dirigenti hanno svolto un sopralluogo allo stadio di Cinisi, una delle strutture di supporto create per i Mondiali del 1990. Il campo è in erba naturale e potrebbe essere una soluzione, ma bisogna capire gli impegni delle formazioni locali che lo utilizzano. Per adesso, l’unica certezza è il Barbera", si legge sul noto quotidiano. Seguiranno aggiornamenti...