Palermo, Sforzini spera di restare: il suo futuro è da riscrivere. Mercato, idea Sarao. I dettagli

“Per un attaccante che va (Ricciardo), un altro che spera di rimanere (Sforzini)“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando di Ferdinando Sforzini, attaccante ex Avellino che nella stagione appena trascorsa è stato uno degli elementi decisivi per centrare la promozione in Serie C del Palermo. Il contratto che lo lega al club rosanero scadrà domani, così come quello di tanti altri giocatori che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

“Da Sagramola e Castagnini finora il «Tagliagole» non ha ricevuto notizie. Non gli è stato offerto un nuovo contratto, ma neppure gli è stato dato il benservito al momento dei saluti, a fine maggio, dopo che la promozione in C del Palermo è diventata ufficiale e i giocatori hanno lasciato la città per raggiungere le loro famiglie. L’attaccante di Tivoli aspetta di sapere e non sembra aver alcuna fretta di decidere“, si legge.

Sforzini spera di proseguire in maglia rosanero ed i numeri gli danno ragione per continuare a pensare di poter ricevere un’offerta dalla società di viale del Fante: 14 presenze e 5 reti in campionato. Tutto sarà decisione, però, più avanti e verrà fatto insieme al nuovo tecnico, che probabilmente sarà Fabio Caserta. Intanto Sarao, attaccante della Reggina (promossa in Serie B), ad alcuni amici non avrebbe nascosto la sua voglia di indossare la maglia del Palermo.