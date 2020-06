Palermo, Sforzini e il sogno rosanero: il suo futuro passa dal nuovo allenatore, il bomber attende una chiamata

“Una carriera segnata da infortuni e disavventure, anche nei momenti più luminosi. Ma, Nando Sforzini non si arrende“.

Pare così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del centravanti rosanero Ferdinando Sforzini. Arrivato questa estate in punta di piedi, l’ex centravanti di Grosseto, Cluj e Avellino si è dimostrato un tassello utile per la formazione allenata da Rosario Pergolizzi, facendosi sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Nel corso delle stagione anche qualche infortunio, ma alla fine il suo campionato è stato positivo.

Palermo, tra Mirri e Di Piazza frattura insanabile: l’italo-americano attende l’offerta giusta

“Sforzini è arrivato con la voglia di sorprendere e c’è riuscito. Ma senza promesse o accordi segreti, nel senso che saranno Sagramola e Castagnini, insieme al nuovo allenatore (sempre più insistenti i contatti con Caserta) a decidere del suo futuro dopo una stagione da settepiù malgrado l’infortunio e grazie ai gol decisivi per la promozione. Era questo il patto. E Sforzini attende. Recentemente, Martin e Accardi hanno avuto una risposta. Il bomber ancora no“, si legge.

Il suo destino è quindi nelle mani del prossimo tecnico del Palermo, profilo che verrà rivelato probabilmente quando termineranno ufficialmente i campionati. I nomi che circolano sono ormai sempre gli stessi da alcune settimane, ma l’unica certezza è quella che qualora il nuovo allenatore dovesse volere in rosa Ferdinando Sforzini, lui sarebbe immediatamente pronto a dire sì.