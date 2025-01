Palermo, Serie A ancora fattibile? I casi di rimonta negli ultimi anni di Serie B

I rosanero si trovano a 24 punti dopo 20 giornate, e una rimonta appare molto complicata. Tanti ribaltoni inaspettati, però, hanno contraddistinto alcune delle ultime annate di Serie B

Mediagol ⚽️ 11 gennaio 2025 (modifica il 11 gennaio 2025 | 07:31)

Il Palermo sta vivendo una stagione deludente: solo 24 punti in 20 partite e una media da salvezza tranquilla. I tifosi si chiedono se l'obiettivo Serie A, che a detta di Gardini non è mutato nonostante questo inizio, sia ancora fattibile. Un posto ai play-off arrivando quanto meno tra i primi cinque posizionamenti darebbe molte più chance ai rosanero di giocarsela seriamente per il salto di categoria. Un obiettivo che ad oggi non sembra semplice nonostante i pochissimi punti di distacco. Ma in cadetteria recuperi simili non sono rari: negli ultimi dieci anni molte squadre sono riuscite nel ribaltone, partendo lontane dall'ottavo posto, il minimo per rientrare nella griglia play-off.

VICENZA 2014/15 — Nel 2014 il Vicenza sale in B grazie alla vittoria ai play-off: i veneti partono male in campionato, collezionando solo 10 punti nelle prime dieci gare. Da qui la svolta, anche grazie al cambio in panchina, affidata a Pasquale Marino. Alla ventesima giornata i biancorossi si trovano al decimo posto con 27 punti. Concluderanno la stagione con un balzo di classifica enorme: terzo posto conquistato con 68 punti e qualificazione ai play-off. Nonostante l'avventura negli spareggi promozione terminerà già alle semifinali, il percorso del Vicenza sorprende per capacità di andare oltre le aspettative e riassestare una stagione partita con il piede sbagliato.

TRAPANI 2015/16 — Dopo una buona stagione l'anno precedente, il Trapani comincia la stagione in sordina: 26 punti conquistati e undicesimo posto dopo venti partite, uno score sicuramente importante per una salvezza tranquilla, ma forse non quello auspicato da tifosi e società. Il mercato di gennaio cambia le carte in tavola: arriva, su tutti, Bruno Petkovic, che realizzerà ben 7 gol nel girone di ritorno. Seconda parte di campionato stratosferica per la squadra guidata da Serse Cosmi: 44 punti nel girone di ritorno e una striscia di imbattibilità di 16 partite, tra cui 14 vittorie. I siciliani chiuderanno al terzo posto con ben 73 punti e, nonostante la promozione sfumata in finale play-off, la stagione granata lascia a bocca aperta per la grande cavalcata nel girone di ritorno.

SPEZIA 2019/20 — Il cammino dello Spezia comincia male: solo 11 punti conquistati nelle prime 10 partite: piena zona play-out e crisi dietro l'angolo. La stagione però prenderà un altro ritmo, soprattutto nel girone di ritorno: i liguri passeranno dal nono posto con 28 punti alla ventesima giornata al chiudere la stagione come terzi in classifica, con ben 61 punti. Un campionato che nonostante sia stato inevitabilmente segnato dal Covid, sarà teatro di una grande rimonta dei bianconeri, con la squadra di Vincenzo Italiano che vincerà i play-off contro il Frosinone.

IL CAMPIONATO DEL PALERMO — A soli 6 punti dal quarto posto ma anche a 3 dalla zona play-out, i rosanero marciano a un ritmo bassissimo e i soli 24 punti accumulati non fanno ben sperare nel proseguio della stagione, ma uno scossone come quello dato dal cambio ds e un mercato oculato potrebbero cambiare tutto: imperativo provarci, nonostante le difficoltà del campionato.