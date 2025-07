Palermo, senti Vieira: “Bani è molto importante”

“Purtroppo al Genoa ci sono sempre giocatori che partono e nuovi che arrivano. Per questo è fondamentale avere calciatori che conoscono bene la società, perché l’esperienza è importantissima. Noi abbiamo la fortuna di avere giocatori come Bani, che è un elemento molto importante; c’è Ruslan che sta rientrando, c’è Ekuban… Abbiamo quindi calciatori di riferimento, e loro devono guidare i giovani che stanno crescendo, ma anche i nuovi arrivati, per far capire quanto sia importante giocare per una società storica come il Genoa. Con i tifosi che abbiamo, è essenziale dare sempre il massimo”.