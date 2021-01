Palermo, scossa improvvisa sul mercato: con De Rose c’è pure Di Gaudio, arrivano i rinforzi

Improvvisa scossa sul mercato in casa Palermo.

Il club rosanero è ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede di calciomercato invernale: come anticipato nella giornata di ieri da Mediagol.it, Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, infatti, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA).

De Rose ha un contratto in essere con la Reggina in scadenza nel giugno 2021. Tuttavia, l’entourage del centrocampista ha già raggiunto un’intesa di massima con la dirigenza rosanero e restano da limare gli ultimi dettagli tra i due club. Pertanto, salvo improbabili colpi di scena, sarà certamente lui il primo rinforzo per il centrocampo della rosa Roberto Boscaglia. Ma potrebbe non essere il solo.

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, il Palermo, infatti, sarebbe vicino a chiudere anche per il ritorno a casa di Antonio Di Gaudio dal Verona. “Fuori rosa da inizio stagione, l’ala classe 1989 avrebbe potuto approdare in rosanero già nella finestra estiva del mercato, proprio come De Rose. Un matrimonio rimandato a gennaio, che nelle prossime ore può finalmente concretizzarsi”, scrive il noto quotidiano.