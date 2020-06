Palermo, Santana vuole scrivere la storia: dalla A alla D. Mirri: “Vestirà ancora il rosanero”

“C’è un ultimo atto da scrivere prima di abbandonare gli scarpini. Un cerchio che si deve chiudere lì dove tutto era iniziato 17 anni fa“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del capitano rosanero, Mario Alberto Santana. L’attaccante argentino ha un rapporto particolare con Palermo e vuole completare il libro della sua carriera inserendo un’altra lieta pagina. Qualora dovesse scendere in campo in Serie C con la maglia rosanero, infatti, diventerebbe ufficialmente l’unico calciatore ad aver giocato in tutte le categorie col club siciliano: dalla A alla D, scavalcando Franco Brienza.

“Santana si allena tutti i giorni e continuerà a vestire rosanero – ha detto il presidente Dario Mirri nel corso di un intervento nella pagina Facebook Cuori rosanero nel mondo -, indipendentemente dal numero di gare che potrà giocare in Serie C“. L’infortunio al tendine d’Achille sembra esser ormai un vecchio ricordo, Santana lavora per farsi trovare pronto in vista del prossimo campionato.

“È un dato statistico che renderebbe orgoglioso chiunque, anche me – ha ammesso di recente Santana -. Ma preferisco concentrarmi sui fatti e, come detto, ho ancora davanti a me il tempo per valutare al meglio il futuro in base a come risponde il corpo nei prossimi 2 mesi. Quando ho iniziato il ritiro ho detto che sarebbe stata la stagione più importante della mia carriera, il fatto che abbiamo vinto il campionato lo conferma, anche se non abbiamo potuto festeggiare“.

Santana può essere considerato un palermitano d’adozione, il suo rapporto con città e tifosi è d’altri tempi: “Adesso mi sto allenando, per riprendermi dall’infortunio, perché non potevo finire così e voglio riuscire a fare un altro anno dentro al campo, non certo a metà. La C è chiaramente più difficile e ci sarà da combattere in ogni partita, voglio esserci per regalare un’altra gioia alla città“.