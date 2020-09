Palermo, salta l’affare Odjer: il ‘no’ della moglie, la ricostruzione dei fatti e la strategia rosanero

“La moglie non accetta il declassamento, salta Odjer”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo, analizzando lo strano e inaspettato dietrofront dell’ex Trapani: il ghanese era pronto a firmare un biennale ma la consorte ha improvvisamente bloccato tutto. “Una trattativa che è stata portata avanti dal direttore sportivo Renzo Castagnini in gran silenzio: già ieri erano in programma le visite mediche per il calciatore che avrebbe firmato un contratto biennale. Secondo la moglie di Odjer, la Serie C non rispecchierebbe le ambizioni del proprio marito che, finora, ha sempre giocato in Serie B nel corso della sua carriera”.

Dopo il clamoroso rifiuto, nel tardo pomeriggio di ieri il giocatore sui social ha parlato di ‘fake news’, provando a smentire le voci che hanno inevitabilmente provocato sconcerto e sarcasmo tra i tifosi rosanero; ma di fatto, allo stato attuale, il suo trasferimento è bloccato, pertanto “Odjer, al momento, non vestirà la maglia rosanero, con la dirigenza del Palermo costretta a virare su altri obiettivi”. Il centrocampo, dunque, resta il reparto da completare con estrema urgenza prima dell’inizio del campionato il centrocampo. In questi giorni, dovrebbe arrivare in città il centrocampista Jeremie Broh in prestito dal Sassuolo con opzione per il riscatto dell’intero cartellino: la trattativa è già stata conclusa durante il ritiro in quel di Petralia Sottana. Ma non solo. Il duo Castagnini-Sagramola, infatti, è in pressing su Fabio Foglia, centrocampista esperto, duttile e dotato di importanti tempi di inserimento. “Il Palermo ha già avviato i contatti con l’Arezzo, club che detiene il cartellino del centrocampista, e l’entourage del calciatore che, in carriera, vanta quasi 250 presenze in Serie C. Si lavora per un contratto biennale con Foglia che andrebbe a rafforzare una mediana che vede soltanto due elementi attualmente”, si legge sul noto quotidiano.