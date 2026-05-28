In casa Palermo è tempo di analisi e valutazioni in vista della programmazione della prossima stagione. Dopo un’annata che non ha pienamente rispettato le aspettative, la società rosanero sta infatti riflettendo attentamente su diversi profili della rosa, con particolare attenzione a due giocatori che hanno vissuto un percorso al di sotto delle attese: Giangiacomo Magnani e Emmanuel Gyasi.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, entrambi i calciatori sono al centro di un’attenta valutazione interna. Il loro rendimento nel corso della stagione non avrebbe convinto pienamente lo staff tecnico e la dirigenza, complice anche una continuità di prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative iniziali. A pesare ulteriormente sul giudizio complessivo ci sarebbero anche gli ingaggi considerati elevati per gli standard della Serie B, elemento che obbliga il club a ragionare con grande attenzione sul rapporto tra rendimento e sostenibilità economica.

Il Palermo, infatti, vuole costruire una squadra più equilibrata e funzionale al progetto tecnico, evitando situazioni che possano appesantire il monte ingaggi senza un adeguato ritorno in campo. In questo contesto, le posizioni di Magnani e Gyasi restano in bilico e saranno oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime settimane.

La decisione finale, però, non sarà immediata. La società rosanero ha scelto di prendersi del tempo e di confrontarsi direttamente con l'allenatore Filippo Inzaghi, chiamato a dare un giudizio tecnico complessivo sulla rosa e a indicare le eventuali priorità di intervento sul mercato. Sarà proprio il tecnico, infatti, a giocare un ruolo decisivo nel definire le strategie future del club, compresa la permanenza o meno dei due giocatori.

Il Palermo si trova dunque davanti a una fase delicata di costruzione del nuovo ciclo, in cui ogni scelta dovrà essere ponderata con attenzione alle ambizioni sportive. Le situazioni di Magnani e Gyasi rappresentano solo il primo tassello di un’estate che si preannuncia ricca di decisioni importanti per il futuro del progetto rosanero.