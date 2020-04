Palermo, ricordi il gol di Ilicic al 95′ nell’ultimo derby col Catania?

“Sette anni senza il Derby di Sicilia, quello con la «D» maiuscola. L’ultima volta che Palermo e Catania si affrontarono sul campo fu un 21 aprile, ma del 2013, e da allora le due squadre non si sono più incontrate“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia ricordando l’ultima volta in cui i rosanero e i rossazzurri si sfidarono in campo. In quell’occasione, allo stadio “Massimino“, finì 1-1. Un pareggio amaro per il Palermo che in quella stagione retrocesse in Serie B: “Era il Catania del Papu Gomez opposto al Palermo del redivivo Ilicic, a segno da tre partite consecutive dopo una prima metà di stagione sonnecchiante. I due, oggi trascinatori della splendida Atalanta formato Champions, erano giunti al termine delle rispettive esperienze in Sicilia“, si legge.

Dopo un primo tempo con poche occasioni, a metà ripresa a passare in vantaggio furono gli etnei, davanti ai loro sedicimila spettatori, con un gol di Barrientos. Il Palermo sembrava esser condannato alla sconfitta ma all’ultimo minuto gli uomini di Sannino trovarono il pari con Ilicic, abile a ribadire in rete un pallone deviato di testa da Abel Hernandez. Da quella gara in poi nessun altro derby: “L’anno prossimo, dopo sette anni di assenza, potrebbe essere quello buono“, conclude il quotidiano.