Palermo, rebus campionato: ipotesi promozione in Serie C d’ufficio. Le possibili soluzioni

“Si vive alla giornata, anche in Serie D, dove ancora il Palermo e tutte le sue inseguitrici attendono di sapere cosa accadrà alla stagione sospesa al termine del 26° turno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dell’attuale situazione legata alla squadra rosanero che, come tutte le altre società, attende di conoscere il suo futuro. L’emergenza coronavirus ha fatto sì che tutti i campionati venissero giustamente fermati in attesa del superamento di questa crisi sanitaria che sta coinvolgendo tutta la popolazione mondiale. Impossibile al momento stabilire se i tornei riprenderanno o meno.

Giovanni Tedesco-Mediagol: “Palermo, un sogno. Rossi e Guidolin top, Papadopulo ok. Zamparini non voleva che giocassi, feci due gol al Napoli e mi disse…”

Non è da escludere, quindi, la possibilità che le gare non riprendano, nonostante federazione e leghe hanno l’intenzione di avere verdetti definitivi, quindi giocando le restanti partite anche in piena estate. Se non si dovesse tornare a giocare i problemi sarebbero diversi, a partire da come verranno gestite le classifiche attuali. Una delle eventualità è quella che venga cristallizzata la graduatoria attuale che vede i rosanero in vetta al Girone I, ma anche la possibilità di annullare la stagione.

Palermo, sfida infinita col Savoia: tutto pronto per il big match tra le sezioni eSports. I dettagli

“Se la Serie D dovesse adottare una strategia simile, al Palermo non rimarrebbe altra strada che il ripescaggio per tentare di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione in Serie C. Ipotesi tutt’altro che peregrina, anche se dai dilettanti c’è chi spinge per un’altra ipotesi: non una promozione, ma due per ogni girone. Un percorso per nulla semplice, però, visto che da anni si cerca di tagliare il numero di squadre in Lega Pro per questioni economiche“, conclude il quotidiano.